Sala gremita ieri a Sanremo alla Confartigianato dove si è svolta una nuova serata tecnica dedicata agli impiantisti elettrici. L’incontro, dal titolo “eConfigure KNX – Il software che cambia le regole”, è stato organizzato da Confartigianato, Schneider Electric e Demo spa. Durante la serata sono stati affrontati i temi dell’introduzione al sistema KNX e sono stati portati alcuni esempi pratici con realizzazione di un impianto di livello 3 (CEI 64-8/3, cap 37) con eConfigure KNX. Dopo un saluto iniziale di Michel Khelif, presidente degli impiantisti elettrici della Confartigianato, la serata è stata condotta dal relatore Matteo Di Teodoro della Schneider Electric.

Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell’energia e nell’automazione, ha così presentato una novità che cambia le regole del gioco nella domotica: si tratta di eConfigure KNX, un nuovo software dedicato alla configurazione di impianti domotici che utilizzano questo protocollo, caratterizzato da immediatezza, intuitività, ampie possibilità di personalizzazione e funzioni che permettono un pieno controllo sul proprio lavoro.

Per le sue caratteristiche, eConfigure KNX si rivela non solo uno strumento progettuale, ma anche un utile supporto per le fasi di acquisto e di sviluppo: infatti consente di generare automaticamente la lista dei dispositivi che compongono l’impianto, così da semplificare la preventivazione e l’approvvigionamento del materiale per la messa in servizio grazie a un documento stampabile ed esportabile liberamente in diversi formati.

Per provare tutte le caratteristiche di eConfigure KNX e scoprire come cambia le regole del gioco nella domotica è possibile scaricare una demo gratuita dal sito Schneider Electric all’indirizzo: www.se.com/it/econfigure

Al termine dell’incontro è stato offerto un rinfresco a base di prodotti tipici locali.