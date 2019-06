Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un ospedale nuovo a Taggia (con risorse dell’Inail) e due o più interventi di ristrutturazione al Santa Corona di Pietra Ligure e al San Martino. Un ospedale da 600 letti nascerà nell’area a Nord della Ferrovia e costerà 225 milioni di euro, stessa cifra indicata nella bozza di progetto fatta elaborare dall’Asl imperiese. L’Inail lo affitterà con un contratto di 25 anni a un canone annuo definito a titolo indicativo: il 2,5% del costo dell’opera, come riporta “La Stampa”.

