In seguito ai fatti avvenuti questa sera presso la Piscina Comunale Felice Cascione, il Consiglio Direttivo di R.N.Imperia si è immediatamente recato presso l’impianto dove le Forze dell’Ordine stanno effettuando i rilievi del caso. Consiglio Direttivo e Assessori Comunali non rilasceranno dichiarazioni fino all’accertamento dei fatti.

