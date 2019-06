La Confartigianato di Imperia e Aifo Liguria si uniscono al cordoglio della famiglia Fresia per la perdita di Rosa Bianca Berio, all’età di 93 anni, nonna del dirigente Federico Fresia. Donna determinata, brillante, intraprendente, curiosa e positiva. Da sempre legata alla sua ditta Olio Fresia che ha continuato a seguire fino all’ultimo rimanendone un punto di riferimento.

La sua passione per il lavoro, lo spirito da imprenditrice e l’attaccamento alla’azienda, erano stati portati ad esempio in occasione della cerimonia per i 70 anni di Confartigianato Imperia. Le due associazioni, stringendosi attorno alla famiglia, la ricordano con grande affetto.

Correlati