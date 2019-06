Un 17enne è in gravi condizioni dopo un incidente in scooter avvenuto nel pomeriggio in viale Matteotti a Imperia. Il giovane, che viaggiava insieme a una ragazza rimasta ferita in modo non grave, ha perso il controllo del mezzo e cadendo è finito sotto un furgone parcheggiato lato strada. Il ragazzo ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è ora ricoverato, in prognosi riservata, al “Santa Corona” di Pietra Ligure.

Correlati