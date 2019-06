Ottimi piazzamenti per la Uc Imperia Raineri che domenica 16 giugno ha partecipato al Meeting Regionale su Strada a Pontedecimo, importantissimo appuntamento all’interno del quale sono stati assegnati i titoli regionali di categoria. I giallo blu hanno primeggiato in 3 categorie su sei dimostrando determinazione e capacità di gestire.

La prima maglia di campione regionale arriva in categoria G1 con la vittoria di Francesco Giordano, protagonista di una volata grintosa e convincente. Dietro di lui, in quarta posizione, Zeno Bonomi mentre Daniele Di Nicuolo chiude in quinta posizione. Tra le femmine prima classificata Ludovica Furlanetto seguita in seconda posizione da Greta Lupo.

Anche in categoria G3 la Uc Imperia Raineri mette il suo sigillo con una volata che vede tagliare il traguardo per primo ad un emozionato Marco Zanchi, secondo classificato Emanuele Giordano, mentre Andrea Sepe conquista la nona posizione. Liliana Furlanetto non rinuncia al podio e sale sul terzo gradino tra le femmine.

Peccato per Edoardo Rubino, ultimamente protagonista in categoria G4, ma che domenica sfiora il podio e si piazza quarto, seguito in sesta posizione da Tommaso Sepe.

Buona prestazione nei G5 per Achille Bonomi e Pietro Lupo che si piazzano rispettivamente secondo e quarto.

Ed è in categoria G6 che giunge l’ultima maglia di campione regionale. Protagonisti di una fuga a due Alessandro Micolucci e Santiago Moretto chiudono in prima e seconda posizione, coperti nella loro azione da Matteo Belgrano, quarto in classifica.

Insomma una giornata ricca di ottimi risultati, medaglie e grandi soddisfazioni. Anche questa volta è stata conquistata la classifica a squadre.

“L’appuntamento di Pontedecimo è un momento importante per i ragazzi – ha commentato il presidente Massimo Lupo -. Ricevere la maglia di campione regionale è per loro emozionante e per la squadra è sicuramente un’occasione di soddisfazione. Il gruppo sta lavorando in maniera compatta e sono certo che la stagione ciclistica verrà affrontata con il giusto atteggiamento e la giusta preparazione”.

Il prossimo appuntamento sarà il 30 giugno a Taggia.

