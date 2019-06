Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’Imperia Calcio ha tesserato il centrocampista classe ’87, Davide Sancinito, per la stagione 2019-20. Nelle scorse stagioni ha vestito le maglie del Finale, Vado, Unione Sanremo, Albisola e Sestri Levante. Il delegato alla prima squadra, Fabio Ramoino, e la società tutta vuole dare il proprio benvenuto a Davide Sancinito.

