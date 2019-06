Domani alle 18 a Ventimiglia in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, gli attivisti di Amnesty International Circoscrizione Liguria e Amnesty International Francia organizzano un flash mob alla frontiera italo-francese di Ponte San Ludovico. L’obiettivo è mostrare il sostegno ai valori della solidarietà e dell’accoglienza e rimarcare l’urgenza di una gestione ordinaria del fenomeno migratorio che tuteli i diritti di uomini, donne e bambini che cercano una vita migliore in Europa. Amnesty ribadisce come la normativa dell’Unione europea in materia d’asilo abbia caricato di responsabilità sproporzionate gli stati membri della frontiera marittima.

