A Sanremo negli ultimi giorni c’è stato un’imprevisto aumento di abbandoni di rifiuti per strada. Sono comparsi cumuli di sacchi a San Martino, al Borgo e in via Galilei, via Agosti e via Martiri, via Roma, piazza Colombo, via Dante, via Duca degli Abruzzi e via Senatore Marsaglia. Le misure adottate sono telecamere di sorveglianza e controlli nei sacchetti per risalire agli autori. Nel 2018 sono state elevate 1600 multe, quest’anno, di questo passo si arriverà a 2000. Solo negli ultimi 2 giorni sono state elevate 50 multe, come riportano Giordano e Fassione su “Il Secolo XIX”.

