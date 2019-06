Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel versante sud-ovest del Monte Saccarello e in quello sud-est ci si troverà di fronte ad un autentico tappeto di rododendri , mentre nelle praterie sarà possibile imbattersi in camosci, lepri, e marmotte.

Domenica 23 giugno l’ Associazione Monesi Young raggiungerà la cima più alta della Liguria, il Monte Saccarello , da uno dei luoghi più pittoreschi e suggestivi della Liguria di Ponente, per osservare la fioritura dei rododendri in una delle praterie più estese d’Europa.

