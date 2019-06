Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 21 giugno alle 6 nella suggestiva location di Torre Gallinaro a Cipressa, il primo sole d’estate sorgerà con le note dell’arpa celtica di Claudia Murachelli. Sulla terrazza affacciata sul mare e sull’antico anfiteatro, le note delicate dell’arpa e della voce allieteranno il risveglio della stagione estiva con un repertorio che spazierà dal mondo celtico a quello tradizionale di altri paesi del mondo, in un connubio di melodie e suggestioni.Al termine sarà disponibile il servizio bar a cura della Proloco. Si ringrazia il Comune di Cipressa per la concessione degli spazi. Ingresso libero.

