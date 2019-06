Progetto Nazionale di Prevenzione

Cardio Truck Tour – Banca del cuore

La Fondazione per il Tuo Cuore HCF – onlus dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) tra le attività di prevenzione cardiovascolare svolte in favore dei cittadini, ha allestito per la prevenzione delle patologie cardiovascolari un Jumbo Truck che staziona per tre giorni nelle principali piazze delle città italiane. Il progetto, patrocinato da Asl 1, prevede la partecipazione dei propri specialisti cardiologi che svolgono questa attività come volontariato.

Anche Sanremo, infatti, è tra le sedi dove staziona il Jumbo Truck, che da ieri 18 giugno sino a domani 20 giugno, potrà essere visionato dai cittadini presso il Lungomare Italo Calvino dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Durante i tre giorni di permanenza, i cittadini che accedono alla struttura mobile vengono sottoposti allo screening da un’esperta equipe specialistica, formata da specialisti cardiologi della Struttura UTIC dell’Ospedale di Sanremo e ricevono gratuitamente:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa del proprio elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su

BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, Calcolato LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia fast, Emoglobina glicata, Uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna di un kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore con il supporto scientifico di massimi esperti cardiologi italiani, sul tema della prevenzione cardiovascolare, quali:

“Mangiare sano”

“Muoviamoci di più”

“Parliamo di fumo”

“Mantieni giovane il tuo cuore”

“Dopo un infarto”

“Scompenso Cardiaco: istruzioni per l’uso”

“Fibrillazione atriale”

“Arresto Cardiaco e Morte Cardiaca Improvvisa”

“Apnea Notturna e Cuore”

“Cardiopatia Ischemica Cronica”

“Ipertensione arteriosa”

il rilascio della card BancomHeart attiva (speciale card che permette tramite internet la connessione ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti)

Oggi in visita alla postazione mobile il Direttore Generale ASL1 Marco Damonte Prioli.