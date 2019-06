Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, tramite Facebook, ha inviato un messaggio a tutti gli studenti impegnati con la maturità nella nostra regione. ” Un augurio agli 11 mila maturandi liguri, il ricordo di questa giornata rimane per tutta la vita – scrive la Viale – Io avrei scelto per la prova di italiano l’analisi del brano di Leonardo Sciascia tratto da “Il giorno della civetta”. La contrapposizione tra due culture quella della giustizia e della legalità e dall’altra quella dell’omertá e dell’illegalità è un tema sempre attuale. Riproporlo ai giovani è stata un’ottima scelta”.

