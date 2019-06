Questo pomeriggio alle 18 al “Caleidospazio36” in via XX settembre 36 a Sanremo, si terrà la presentazione del libro “La bibbia dell’ecologia” insieme all’autore Roberto Cavallo.

Sarà un’occasione per conoscere il nuovo libro e per un colloquio con l’autore intorno alle tematiche ambientali: dalla biodiversità allo sviluppo sostenibile, dal cambiamento climatico alla gestione dei rifiuti, il tutto unito dagli spunti che l’autore ha trovato nelle scritture dell’Antico Testamento.

Roberto Cavallo è esperto di igiene ambientale, scrittore, divulgatore scientifico e imprenditore. Cofondatore della cooperativa ERICA, ha un’ampia esperienza in progetti ambientali sia a livello nazionale sia internazionale. E’ autore di oltre 80 tra pubblicazioni scientifico-ambientali, romanzi e racconti.

