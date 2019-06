A Sanremo un incendio di sterpaglie in un terreno di via Franco Alfano, nei pressi del campo ippico del Solaro, ha minacciato le case. Un uomo ha salvato una coppia di anziani che vive nella villetta vicina al terreno in cui si è sviluppato il rogo e che stava per essere raggiunta dalle fiamme. A spaventare i due, la presenza di alcune bombole di gpl nel loro giardino che sarebbero potute esplodere. Salvato anche il loro cane, che vagava spaventato e rischiava di essere avvolto dalle fiamme. Il rogo potrebbe essere stato originato da un fuoco di pulitura ‘sfuggito’ a chi lo aveva acceso o un incendio appiccato da alcuni ragazzi.

