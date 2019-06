Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il rapinatore, che ha fatto una spaccata al bar tabaccheria “Ornella e Fabrizio” a San Bartolomeo al Mare ed è poi fuggito, è stato ripreso in un video. Le telecamere di sorveglianza mostrano un uomo con casco e giaccone che cerca di caricare su una Gilera 125 rubata a Finale Ligure la macchinetta cambiavalute del peso di un quintale. Scattato l’allarme, ha abbandonato il bottino ed è riuscito a dileguarsi, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

