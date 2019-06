Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel tardo pomeriggio di ieri ad Albisola Superiore la Polizia ha dovuto sparare in aria diversi colpi per bloccare un trafficante di droga che dopo aver speronato le ‘volanti’ della polizia era fuggito a piedi. Al casello autostradale la Polizia aspettava il corriere. L’uomo, un albanese, ha reagito speronando le auto della Polizia. Sull’auto aveva diversi chili di marijuana. Alla fine lo spacciatore è stato raggiunto ed arrestato.

