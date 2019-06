Serie A Banca d’Alba-Moscone – Quarta ritorno

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Olio Roi Imperiese 11-0 forfait medico

Mercoledì 19 giugno ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Mercoledì 19 giugno ore 21

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

Serie B – Prima ritorno

La Taggese di Daniel Giordano mantiene la prima posizione in classifica della Serie B di pallapugno dopo aver vinto il derby ligure con la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso per 11-4.

Rimane in corsa, a una sola lunghezza dalla capolista, la Morando Neivese di Fabio Gatti che espugna lo sferisterio di San Pietro del Gallo, battendo 10-11 la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone. La Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto sale a quota sei in classifica, vincendo 5-11 la sfida di Dogliani con la Virtus Langhe di Francesco Isaia.

Torna a sorridere la Speb a Ceva con la vittoria per 7-11 della quadretta di Andrea Daziano con la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco. Nel posticipo del lunedì sera a Monticello d’Alba, successo della Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino sulla Benese di Paolo Sanino per 11-8. Turno di riposo per l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino.

Serramenti Bono Centro Incontri-Morando Neivese 10-11

Srt Progetti Ceva-Speb 7-11

Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-11

Taggese-Vini Capetta Don Dagnino 11-4

Osella Surrauto Monticellese-Benese 11-8

Riposa: Acqua S.Bernardo San Biagio

Pallapugno: i risultati di lunedì 17 giugno in Serie C1, C2 e Femminile

Serie C1 – Prima ritorno

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-4

Serie C2 Girone A – Recupero ottava giornata

Neivese-Pro Spigno 11-10

Serie C2 Girone B – Prima ritorno

Don Dagnino-San Leonardo 11-6

Spec-Peveragno 7-11

Femminile – Quinta giornata

Amici Castello-Subalcuneo 9-1

Pallapugno: i risultati di lunedì 17 giugno dei campionati giovanili

Esordienti Girone A – Prima ritorno

Spec-Don Dagnino 2-7

Pulcini Girone A – Prima ritorno

Monticellese-Araldica Castagnole Lanze 7-3