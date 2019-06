Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La scadenza riguarda anche le tratte della nostra regione, per cui Autostrade per l’Italia aveva annunciato un rincaro.

Oggi in consiglio regionale abbiamo votato, insieme a tutti gli altri gruppi, a favore dell’ordine del giorno che ha impegnato la giunta ad adottare ogni utile iniziativa affinché venga prorogato il congelamento delle tariffe dei pedaggi autostradali sulle tratte liguri.

“Liguria tagliata in due dopo il tragico crollo del Ponte Morandi e cantieri infiniti sulle autostrade della nostra regione.

