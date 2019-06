Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Genova una donna irlandese di 43 anni ha litigato col marito e si è buttata in mare dalla nave da crociera Msc Seaview ormeggiata al porto. La donna è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto e trasferita all’ospedale Galliera. La 43enne aveva bevuto e dopo un litigio col marito ha deciso di lanciarsi nel vuoto da una ventina di metri. La donna è stata medicata ed è fuori pericolo.

