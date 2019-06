Entra nel vivo la Festa di San Giovanni 2019, arrivata alla sua sesta giornata. Oggi, 18 giugno la manifestazione prevede un mix di tradizioni, cultura e gastronomia coinvolgendo tutte le emanazioni del Comitato di San Giovanni: Ineja Food, Ineja per il sociale e Ineja c’è.

Prosegue l’esposizione di carte e mappe geografiche, tra la storia e e la pubblicità, della collezione privata del Cav. Sergio Cecchinel. La serata si aprirà alle ore 20 con l’esibizione e spettacolo di ballo country a cura dell’Associazione “Old Wild West”. Alle ore 21.15 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del ballo con la grande serata danzante e l’orchestra “Christian e la Luna Nueva”.

Le cucine, come ogni sera, saranno aperte dalle ore 19.00 pre proporre i tradizionali piatti di Ineja: stoccafisso con ricetta di Borgo Peri, paste al sugo e al pesto, carne alla brace e “cundijun alla ligure”. Grande new entry di questa ideazione: anche il “cundijun vegano”, per andare incontro ai palati di tutti i nostri ospiti.

Il pomeriggio e la serata di Ineja vedranno inoltre protagonisti lo shopping, i circa 50 stand posizionati in Calata Cuneo e proposti da MercantIneja e la scelta tra prodotti locali, nazionali ed internazionali. Non perdete la tradizionale pesca della zucchetta!!



Per maggiori informazioni è possibile vistare il nostro sito www.ineja.it