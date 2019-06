Grazie al progetto “Action4vision” promosso da Asl 1 Imperiese-Istituto Chiossone “, presentato ieri in conferenza stampa presso la sede Asl di Bussana, si potrà usufruire di visite oculistiche gratuite attraverso un’unità mobile oftalmica. Fino alle 18 di oggi a Perinaldo (in allegato un immagine del unità mobile presente in paese fino alle ore 18), e la prossima tappa è prevista per domani – venerdì 19 giugno – a Taggia (dalle 14 alle 18).

Correlati