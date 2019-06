Dopo la vittoria al torneo a Lorgues in Francia, il gruppo 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha partecipato sabato al torneo Decathlon a Calizzano conquistando un ottimo secondo posto su dodici squadre, provenienti dal genovese, savonese e dal Piemonte.

La giornata è iniziata con un pareggio contro la Priamar, allenata dall’ex giocatore del Savona e della Sanremese Bisio. Contro un ottimo Campomorone i ragazzi dei mister Soncin e Aurisano si sono imposti con un secco 2 a 0 con una doppietta di Pietro Magnani, che si è aggiudicato anche un premio per essere stato il migliore centrocampista del torneo.

Nel pomeriggio il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si è imposto, dominando per 1 a 0 il San Filippo Neri grazie alla prodezza di Mattia Crupi. Nella finalissima contro l’ottimo James i ragazzi hanno combattuto e, sorretti da alcune belle parate di Gabriele Vieni, hanno finito 0 a 0 il primo tempo per poi cedere per 2 a 0 nel secondo arrivando così secondi.

Per il gruppo del 2006 la stagione non è ancora finita, i biancorossi partecipano al torneo di Roquebroune, che durerà una settimana con partite in serata, contro quotati avversari come il Monaco, Nizza, Cavigal e i padroni di casa.