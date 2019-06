Stamani a Bordighera la Via dei Colli è stata chiusa al traffico per alcune ore in seguito ad una fuga di gas legata alla rottura di una tubazione, verificatasi in occasione di trivellazioni per sondare il terreno. Per tutta la durata dell’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Italgas, il traffico veicolare dal casello dell’A10 è stato indirizzato sulla via Coggiola.

