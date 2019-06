Una fuga di gas in via dei colli all’altezza con l’incrocio con via degli Inglesi ha portato alla chiusura della strada e del conseguente accesso allo svincolo autostradale della città delle palme. Sul posto i tecnici e i Vigili del Fuoco per riparare il danno e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area.

Al momento per chi deve recarsi a Bordighera da Seborga-Sasso-Svincolo A10 bisogna percorrere Via Coggiola idem per chi deve procedere in senso contrario verso l’entroterra.

