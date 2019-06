In provincia di Imperia chi ha bisogno di una visita oculistica in un ambulatorio dell’Asl deve attendere 293 giorni, come indicato nella tabella dei tempi di attesa pubblicati dall’azienda. Il reparto di Oculistica è sotto organico: dovrebbe avere 10 medici, ne ha 6. Se si decide di ricorrere alla libera professione, i tempi di attesa si riducono a soli 3 giorni, ancora meno di quanto si dovrebbe aspettare, prenotando via Cup, per una visita urgente. All’Asl per una richiesta urgente la visita è fissata 11 giorni dopo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

