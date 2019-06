I Carabinieri hanno sventato un furto ai danni della tabaccheria-caffetteria “Ornella e Fabrizio” sull’Aurelia. Intorno alle 3 di notte a San Bartolomeo al Mare ci sono stati un tentato furto con spaccata, inseguimento e sparatoria. Un balordo della zona ha rotto il vetro dell’ingresso sul retro, ma poco dopo è scattato l’allarme e l’uomo è fuggito in moto. Le telecamere nella tabaccheria e la targa dello scooter su cui il malvivente è scappato sono più che sufficienti per individuarlo. I Carabinieri indagano per accertare la presenza di eventuali complici, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

Correlati