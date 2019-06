“A Genova tra il 24 e il 30 giugno arriverà qui il primo pezzo del ponte” nuovo “direttamente da Castellamare di Stabia” ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci, a margine della presentazione della Genoa Shipping Week. “Il ponte va demolito e ricostruito nel più breve tempo possibile. Per la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone di ponte Morandi se non sarà il 24 giugno, sarà il 25 o il 26” ha commentato il primo cittadino di Genova.

