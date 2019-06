Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

In provincia di Imperia secondo le statistiche (dati Istat e Aci) sono sempre più numerosi i motocicli, tanto che la provincia è ai vertici delle classifiche nazionali. Quasi un imperiese su tre ha una moto a disposizione. A fronte di una popolazione di 213.827 abitanti, nel novembre 2018 le moto e gli scooter erano ben 62.487, pari a 292 ogni 1.000 abitanti. Il record spetta Sanremo con 19.954 (ben 356 ogni 1.000 abitanti), a Imperia sono 11.995 ed a Ventimiglia 6.368, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

