L’ASD Atletico Argentina comunica che è stato siglato un accordo di partnership con la Sampdoria nell’ambito del progetto Next generation. L’accordo, fortemente voluto dalla dirigenza armese e valido già dalla stagione sportiva 2019/2020, mira a valorizzare e espandere il settore giovanile rossonero attraverso l’utilizzo di metodologie, materiale e professionalità di un’importante società professionistica del panorama nazionale. In particolare i tecnici del settore giovanile dell’Atletico Argentina avranno modo di formarsi e misurarsi con le più recenti metodologie di allenamento proposte da tecnici blucerchiati altamente selezionati che frequenteranno costantemente lo “Sclavi” di Arma di Taggia per scoprire possibili talenti locali.

Grande felicità per il Presidente del Settore giovanile Alessandro Binello, il quale, a margine del primo incontro tra tecnici dell’Atletico Argentina e responsabili del progetto Next generation, dichiara: “Sono molto soddisfatto per la partecipazione e l’interesse dei nostri tecnici. Tutto ciò dimostra professionalità e attaccamento ai nostri colori. Sono certo che questo rapporto non potrà che migliorare e portare la società, le famiglie e i ragazzi coinvolti a traguardi ambiziosi”.