Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia chiudono alla grande la stagione piazzandosi terze al torneo di Mallare di calcio a 5 femminile. Squadre di alto livello si sono affrontate per l’intera giornata di domenica sul campo del Mallare e alla fine le biancorosse sono riuscite a conquistare il podio. «E’ stata una bellissima esperienza – fa sapere la società biancorossa – E’ andata bene. Le nostre ragazze sono state tutte grandissime e hanno dimostrato di essere sempre un bellissimo gruppo. Avrebbero potuto vincere il torneo, ma comunque hanno ottenuto un ottimo risultato che chiude una stagione ricca di soddisfazioni. E’ stata una giornata fantastica grazie all’impeccabile organizzazione della società padrona di casa, che ringraziamo per averci ospitato».

