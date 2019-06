A Sestri Ponente (Genova) ha accoltellato tre volte il padre, ferendolo in modo grave. Padre e figlia avrebbero iniziato a litigare in casa, quindi la figlia ha estratto un coltello e l’ha colpito. Si è rifugiata da un’amica ed ha chiamato i carabinieri. Arrestata con l’accusa di tentato omicidio la giovane è stata scarcerata nella notte, in considerazione della giovane età e del fatto che si sia consegnata ai militari.

