Ieri pomeriggio a Sanremo in via Pietro Agosti le forze dell’ordine hanno salvato la vita ad una donna di 39 anni salita sul cornicione al 5° piano di un palazzo minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Gli agenti, parlandole, sono riusciti a distrarla permettendo ad un poliziotto di afferrarla in modo definitivo portandola in salvo. Una donna di 65 anni, invece, si è purtroppo tolta la vita a Riva Ligure. In preda ad una crisi depressiva si è impiccata nel giardino di casa, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

