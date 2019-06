Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Gli operatori sono riusciti a calmare l’uomo e ad accompagnarlo negli Uffici di Polizia ove lo denunciavano all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di armi, sequestrando il coltello.

Alla vista dei poliziotti l’uomo prima ha tentato di nascondere il coltello nei pantaloni e poi passava ad ingiuriare e inveire contro gli uomini in divisa.

