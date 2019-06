A Vallecrosia il consigliere comunale Fabio Perri chiede di ripristinare il doppio senso di circolazione in Via Don Bosco.

La richiesta nasce con senso costruttivo e propositivo per evitare una congestione del traffico in alcuni punti della città creando disagi sia agli automobilisti che ai cittadini.

“Ho appreso come sempre succede questa notizia dai social – dice Perri – mi metto a disposizione del Sindaco della giunta e del comandante per ragionare sulla mia richiesta e trovare la migliore soluzione.

Chiedo quindi al presidente del consiglio che domani in sede di commissione dei capi gruppo, in deroga a quanto prevede il regolamento comunale, si possa affrontare la tematica particolarmente urgente ed imminente per il bene della città.A seguito della nuova viabilità, infatti, decisa dal comandante dei vigili per sicurezza, in particolare il senso unico a scendere dell ultimo tratto di Via Don Bosco , da domani che sarà chiuso il tratto tra il Conad di via Roma e via San Rocco, chiunque dovrà salire in vallata potrà passare solo da via Giovanni XXIII oppure da Via Angeli Custodi (carabinieri). Il vero disagio sarà quello che, se ci si dimentica di svoltare in quei due punti, si dovrà rimbalzare da un capo all’altro della città”. “Ecco perché – conclude Perri – chiedo al comandante dei vigili ed alla Giunta di riattivare in via provvisoria il doppio senso in Via Don Bosco al fine di creare una terza arteria di smaltimento del traffico veicolare”.

