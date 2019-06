Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Roberto Cavallo, infatti, è esperto di igiene ambientale, fondatore della cooperativa ERICA, azienda tra le prime in Italia ad occuparsi di rifiuti sia in termini di progettazione tecnica che di comunicazione.

Sarà un’occasione per conoscere il nuovo libro e per un colloquio con l’autore intorno alle tematiche ambientali con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Martedì 18 giugno alle 18 al “Caleidospazio36” in via XX settembre 36 a Sanremo, presentazione del libro “La bibbia dell’ecologia” insieme all’autore Roberto Cavallo.

