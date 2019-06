Perinaldo è in lutto per la prematura scomparsa Sara Ponti, mancata a soli 39 anni. Sara, che lascia il marito Alessandro e tre figli piccoli, era molto apprezzata e benvoluta dalle persone che, non solo a Perinaldo, ma anche nelle vicine zone del ponente ligure, avevano avuto la fortuna di conoscerla.

