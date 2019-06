Serie A Banca d’Alba-Moscone – Terza ritorno

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 10-11

Serie B – Prima ritorno

Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-11

Pallapugno: i risutati di sabato 15 giugno in

Serie C1, C2 e Femminile

Serie C1 – Nona giornata (ultima d’andata)

Ultreia et Suseia-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 11-8

Serie C2 Girone A – Nona giornata (ultima d’andata)

Alta Langa-Neivese 11-4

Femminile – Quinta giornata

Murialdo-Gymnasium Albese B 3-9

Pallapugno: i risultati di sabato 15 giugno dei campionati giovanili

Juniores Girone B – Prima ritorno

Don Dagnino-Imperiese 9-8

Allievi Girone A – Prima ritorno

Alta Langa B-Alta Langa A 1-8

Allievi Girone B – Prima ritorno

San Biagio-Pro Paschese 8-1

Esordienti Girone A – Prima ritorno

Murialdo B-Murialdo A 4-7

Esordienti Girone B – Prima ritorno

Canalese-Araldica Castagnole Lanze 0-7

Cortemilia B-Cortemilia A posticipata per esami scolastici a data da definire

Pro Spigno-Albese 7-0

Esordienti Girone C – Prima ritorno

Peveragno B-Peveragno C 3-7

Pulcini Girone B – Prima ritorno

Pro Paschese A-Pro Paschese B 7-2

San Biagio-San Leonardo 7-0

Promozionali Girone D – Prima giornata a Murialdo

Gottasecca-Pro Spigno 5-1

Pieve di Teco-Tavole 5-0 forfait

Pro Spigno-Tavole 5-0 forfait

Gottasecca-Pieve di Teco 5-0

Pro Spigno-Pieve di Teco 5-1

Gottasecca-Tavole 5-0 forfait