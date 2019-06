Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.ineja.it

Come ogni giorno vi aspetteranno gli stand di MercantIneja per un po’ di shopping e curiosità da tutto il mondo, ma anche la tradizionale pesca della zucchetta.

Durante la serata vi aspetta un programmo ricco di eventi: alle 19.00 esibizione di Kick Boxing e Kung Fu a cura del maestro Enrico Santacaterina – Asd Boxing Center; alle ore 21.15 prenderà il via la serata danzante con la musica di dj Tex e a seguire…. sorpresa brasiliana.

Oggi, domenica 16 giugno, si tiene l’attesissima gara di pesca con canna da riva categoria “Pierini”, promossa dall’associazione sportiva Nautica Onegliese. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 08.00 sul molo lungo di Oneglia. Iscrizione e merenda sono gratuite.

Prima domenica della 39esima Festa di San Giovanni ad Imperia e il programma entra nel vivo con tante novità gastronomiche, culturali e non solo. Anche quest’anno Ineja collabora con il liceo Vieusseux tramite un progetto di alternanza scuola-lavoro: sono nove infatti le ragazze che troverete per tutta la durata della festa e che si occuperanno di effettuare sondaggi sulle opinioni dei visitatori. Nell’ottica di migliorare sempre più il sevizio che il Comitato offre alla città, i sondaggi saranno svolti su diversi aspetti della manifestazione.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Alle ore 21.15 prenderà il via la serata danzante con la musica di dj Tex e a seguire…. sorpresa brasiliana.