Oggi pomeriggio, sabato 15 giugno il MAR di Ventimiglia aderisce, in stretta collaborazione col Polo Museale della Liguria, la Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, la Spezia e Savona e il Comune di Ventimiglia, alle Giornate dell’Archeologia organizzando un incontro dedicato alle ultime ricerche archeologiche fatte nel Ponente Ligure.

Alle 16 nella Sala “Emilio Azaretti” del Museo, dopo i saluti del Sindaco Gaetano Scullino, la dottoressa Daniela Gandolfi introdurrà il dottor Stefano Costa, funzionario competente nella provincia d’Imperia, che relazionerà su: “L’attività della Soprintendenza per la archeologia della provincia di Imperia”.