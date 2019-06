Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"



























A Vallecrosia nel pomeriggio di ieri nel Teatro dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia ha riscosso un notevole successo il Musical dedicato alla favola di Pinocchio, portato in scena dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera. Il grande impegno delle maestre Claudia, Luana, Lisa e Luisella e di Suor Santina per allestire lo spettacolo di fine anno scolastico è stato ripagato dai tanti, scroscianti, applausi degli spettatori che hanno riempito il teatro in ogni ordine di posto. Le parti dialogate, i balli e le canzoni dei bimbi di Sant’Anna sono stati a più riprese sottolineati da applausi a scena aperta nel corso dello spettacolo.