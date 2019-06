Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ognuno dei presenti serberà nel proprio cuore un ricordo di queste persone che tanto hanno dato alla scuola, sperando di lasciare un segno, proprio come hanno fatto loro, negli studenti e nella loro formazione.

il nostro amato dirigente prof. Sergio Ausenda esempio – come ha ricordato la vicaria prof.ssa Stefania Sandra – di competenza, misura e signorilità, e poi le prof.sse Alma e Valeria Biga, Francesca Crespi, Carla Gelsomini, Laura Pittigliani, Carolin Tinius (per tutti Susy), i proff. Andrea Longoni e Giuseppe Losa e la sig.ra Giusy Morteo.

Mese di giugno, finiscono le scuole: tempo di bilanci e di saluti. E questa volta al Liceo Cassini di Sanremo saluti ce ne sono stati tanti. Infatti tanti colleghi lasceranno l’istituto e da settembre godranno finalmente del meritato riposo dopo anni e anni, per alcuni docenti continuativi proprio nella nostra scuola. Ieri pomeriggio dopo il Collegio docenti tra lacrime e risate abbiamo salutato:

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ognuno dei presenti serberà nel proprio cuore un ricordo di queste persone che tanto hanno dato alla scuola, sperando di lasciare un segno, proprio come hanno fatto loro, negli studenti e nella loro formazione