Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In provincia di Imperia calano infortuni e vittime sul lavoro. Sono diminuiti del 7% gli incidenti denunciati nel primo scorcio di 2019 (790 contro gli 852 del 2018). La provincia di Imperia è anche la meno colpita dalle tragedie: una sola vittima nel 2019 contro le 4 del 2018. Ai due dati positivi si contrappone il +92% di malattie professionali denunciate all’Inail nel primo quadrimestre del 2019 (46 rispetto alle 24 del 2018), come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)