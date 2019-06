Dopo il tutto esaurito di ieri sera per il primo evento dedicato al magico mondo dei 4000, stasera sempre alle ore 21.00, secondo appuntamento al centro culturale Fritz Röd di Villa Faraldi, nell’alta Valle del torrente Cervo con l’alpinista imperiese/crissolese Stefano Sciandra, forte di ben 45 4000 saliti in carriera, socio del prestigioso Club 4000, riservato agli alpinisti che abbiano scalato almeno 30 degli 82 4000 delle Alpi riconosciuti dall’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche).

«Desidero – dichiara Sciandra – porgere un sincero ringraziamento al Sindaco di Villa Faraldi Corrado Elena, a Maurizio Tagliano, che ha moderato la serata e a tutti i presenti che hanno reso possibile un dibattito dinamico post serata. Assieme al mio Staff coordinato da Paola Frugone e composto da Eric Dall’Olio e il suo Team LEAFPECTRE.COM, Edoardo Agnese e dal preparatore atletico Sandro Favero, aspettiamo tutti questa sera per la seconda proposta “I miei primi 40 4000…il Sogno continua”. Soddisfatto il Sindaco di Villa Faraldi Corrado Elena. «Rinnovo l’appuntamento per questa sera – dice il primo cittadino – per uno spettacolo inedito in pubblico per la nostra Regione e logica proseguimento di quanto visto nella prima serata. Oltre ad ammirare panorami e montagne straordinarie i nostri ospiti avranno la possibilità di conoscere meglio il Club 4000, di cui Sciandra fa parte, e che è il più grande gruppo di alta montagna al mondo».