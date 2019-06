È on-line il nuovo videoclip che presenta “Dead trees”, l’ultimo singolo della band imperiese Efem System, che il prossimo 19 luglio festeggerà i 10 anni di attività con un concerto celebrativo.

“Dead trees” è anche il singolo che anticipa l’uscita del quarto album di inediti della band, dopo “The Dream” del 2011, “Luci e Ombre” del 2015 e “Leaves Walls & Mind the Party at the Wrong Time” del 2018.

Il video, da oggi disponibile sulla piattaforma Youtube, è stato realizzato da Giorgio Faraldi con la collaborazione di Antonio Mameli, e la partecipazione alle riprese di Elias Bourouis e Emma Gardini.

“Dead trees” rappresenta l’urlo di rabbia di un musicista “anonimo”, l’oscura raccolta della propria arte inedita attraverso una provocazione verso chi ignora la musica indie.

Definisce “alberi morti” coloro che si mostrano disconnessi dalle tante piccole realtà musicali indipendenti che restano chiuse nelle proprie cantine, e spesso rinunciano a rendere pubbliche le proprie opere.

“Muovete labbra che non vestono e occhi che non spogliano” , “non è per voi che spendo il mio tempo” e poi “a voi preferisco la polvere sopra al mio cuscino”, sono i toni forti, estratti dalla traduzione del testo, che mostrano uno stato di malessere in contrasto con la forte volontà di esprimere il proprio spirito creativo.

Gli Efem System sono Fabrizio Fraioli (Fraio) – tastiere e programmazioni, Mirko Di Michele (Number) – voce e chitarra, Francesco Marsiglia (Wolf) – chitarre, Lorena Calipa – basso e voce.