Per beneficenza (e gettonatissima), torna a Sanremo la “iena vegana” Alessandra Di Lenge per promuovere la difesa degli animali maltrattati. L’incontro, titolato ‘Noi ancora con loro’, è in programma domani, sabato 15, alle 19,30 al Centro Calida Welness di via Escoffier 3. Con lei ci sarà il dottor Vasco Merciadri che terrà una conferenza sulla dieta vegana. Al termine del duplice intervento, chi vorrà potrà spostarsi al Circolo Zoé di via Carli 24 per un cena vegana volta a raccogliere fondi da destinare ad associazioni che, in Italia, si occupano della cura di animali e di contenere il fenomeno del randagismo. Alessandra Di Lenge è assurta alle cronache giornalistiche e televisive (Rai, ecc.) per le sue battaglie a difesa degli animali. E’ anche nota per le sue incursioni all’interno di allevamenti per documentare irregolarità e sofferenze patite dagli animali. E’ molto apprezzata, e richiesta, in ogni parte d’Italia. Il dottor Vasco Merciadri, anche lui particolarmente sensibile sui temi animalisti, è stato spesso ospite di trasmissioni televisive per promuovere il veganesimo.L’iniziativa è promossa dalle associazioni ‘I Colori della Gioia’ (soprattutto dalla sua presidente Gioia Lolli), ‘Iene vegane la loro storia’ e ‘Cold is Love’.

Correlati