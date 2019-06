Non una giornata qualunque quella appena trascorsa per gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Elementare “Montessori” che nell’ambito del P.O.N.(Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, hanno aderito al progetto “Aule di legalità”, con l’obiettivo di potenziare le competenze sociali e civiche degli studenti relative alla legalità e alla cittadinanza attiva, al dialogo, al confronto, alla cooperazione e alla solidarietà. In tale ottica, i docenti scolastici hanno voluto affrontare, con i giovani alunni, importanti tematiche come la lotta alla criminalità organizzata ed in particolare alla “Mafia”, concentrandosi sulle figure dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’incontro di ieri nella caserma dei Carabinieri di Sanremo è stato un momento di riflessione sul tema della legalità e sulla figura del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa che, unitamente ai citati Giudici, ha sacrificato la propria per poter fronteggiare la Mafia in Sicilia. Agli studenti sono stati proiettati e commentati filmati tratti da documentari nonché illustrati i compiti e i servizi svolti dell’Arma dei Carabinieri potendo visionare da vicino i veicoli in dotazione, dalle auto alle moto, accendendone lampeggianti e sirene. La mattinata si è conclusa con una foto di gruppo e con la consegna di un piccolo gadgets dell’Arma, in ricordo di una giornata trascorsa insieme ai Carabinieri.