Giacomo Revelli, già autore dell’apprezzato “Nel tempo dei lupi”, ci racconta con questo nuovo romanzo una nuova storia ligure d’entroterra, dove la difficoltà del mondo contadino, l’abbandono delle campagne, la difficoltà di coinvolgere nella coltivazione della terra i figli, sembra risolversi nell’inaspettato arrivo dello straniero, per di più di colore. Il contadino e lo straniero si aiutano, solidarizzano e la cura della terra li unisce. Ma la diffidenza e l’odio dei nostri giorni non renderanno certo facile la situazione.

