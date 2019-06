Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Siamo molto orgogliosi di riavviare il percorso che porterà alla realizzazione del porticciolo turistico di Ospedaletti – commenta l’assessore Scajola -, un tassello strategico per il potenziamento dell’offerta turistica del comprensorio imperiese, di cui tutto il territorio è in attesa da anni. Ovviamente – precisa Scajola – l’attenzione alla questione ambientale sarà al massimo livello: siamo perfettamente consapevoli che il necessario sviluppo turistico della nostra Regione deve andare di passo con la tutela dell’ecosistema della Liguria, tanto delicato quanto affascinante, che costituisce una attrattiva unica e, quindi, assolutamente da difendere”.

U La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato la variante al piano regolatore generale di Ospedaletti che costituisce l’ultimo tassello del percorso che riavvia l’iter per la realizzazione del porto turistico nella cittadina rivierasca dell’imperiese.

