Si terrà domani il 13° Memorial “Sebastiano Carpineta” presso il campo sportivo Zaccari a Camporosso.

L’evento, previsto a maggio, era stato annullato a causa del maltempo. Il torneo è dedicato all’agente Sebastiano Carpineta che perse la vita il 27 marzo 1969 mentre era in servizio al valico di frontiera di Ponte San Luigi. Aveva solo 24 anni quando fu travolto da un autoarticolato condotto da un cittadino francese, morì poi in ospedale a causa delle ferite subite.

Il Memorial è organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Ventimiglia in collaborazione con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy.

